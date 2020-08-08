Петербуржцам не стоит рассчитывать на жару в августе

Жара не вернется в Петербург в августе в этом году. Примечательно, что десять лет назад самую высокую температуру воздуха в Северной столице за всю историю наблюдений фиксировали именно в последний месяц лета.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в разговоре с АБН, 7 августа 10 лет назад в Петербурге температура воздуха достигла 37,1 градуса.

В этом году такой жары ждать не стоит. Пока самыми теплыми в августе называют текущие дни.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в августе этого года ряд российских регионов столкнулся с аномальной жарой. Температуру на 6-7 градусов выше нормы фиксировали в регионах, расположенных на северо-востоке европейской части страны. Аномалии обещали Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецкому автономному округу, Уралу. Превышение нормы на 10 градусов также ждали в Якутии.