Слуцкий возмутился работой арбитров на матче «Рубин» — «Локомотив»

Слуцкий возмутился работой арбитров на матче «Рубин» &#8212; «Локомотив»
Леонид Слуцкий. Фото: instagram.com

Главный тренер «Рубина» был удален с поля во время активных выяснений отношений с арбитром по поводу неназначенного пенальти.

Сегодня, 11 августа, состоялась встреча футбольных команд «Рубина» и «Локомотива» в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу «железнодорожников». Однако, Леонид Слуцкий остался чрезвычайно недоволен исходом матча.

Тренер «Рубина» настаивает на том, что в ворота «Локомотива» главный арбитр матча Сергей Иванов не назначил необходимый пенальти. Все дело в том, что нападающий «Рубина» Иван Игнатьев столкнулся в штрафной «Локомотива» с вратарем команды Маринато Гильерме в первом тайме. При этом, арбитр не посчитал момент значимым для того, чтобы заявлять о пенальти. Об этом сообщает ТАСС.

Слуцкий начал активно доказывать судье о спорности момента, но был удален с поля. После окончания игры на пресс-конференции тренер отметил, что ситуацию необходимо разрешить, показав момент главе судейского комитета. В случае, если выяснится, что пенальти все же был, Слуцкий намерен требовать, чтобы Иванова отстранили от работы за нарушение до конца сезона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Слуцкий официально возглавил казанский «Рубин».

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