Слуцкий официально возглавил казанский «Рубин»

Слуцкий официально возглавил казанский &#171;Рубин&#187;
Леонид Слуцкий. Фото: instagram.com

Бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин».

Срок соглашения между сторонами заключен на пять лет. Стоимость контракт не разглашается.

В пресс-службе казанского клуба сообщили, что у Слуцкого будет новый штаб.

Слуцкому будут помогать тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко, а также тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса» после пятого поражения подряд. В последних пяти матчах Эредивизии «Витесс» потерпел пять поражений подряд. Слуцкий возглавил клуб из Арнема в прошлом году. До этого он был тренером ЦСКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

"Витесс" леонид слуцкий рубин
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