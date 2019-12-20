Слуцкий официально возглавил казанский «Рубин»

Бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин».

Срок соглашения между сторонами заключен на пять лет. Стоимость контракт не разглашается.

В пресс-службе казанского клуба сообщили, что у Слуцкого будет новый штаб.

Слуцкому будут помогать тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко, а также тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса» после пятого поражения подряд. В последних пяти матчах Эредивизии «Витесс» потерпел пять поражений подряд. Слуцкий возглавил клуб из Арнема в прошлом году. До этого он был тренером ЦСКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.