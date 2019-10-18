Слуцкий пошутил над картонным бюстом Дзюбы: «Копия лучше, чем оригинал»

Главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Тот случай, когда копия намного лучше оригинала», — пошутил Слуцкий.
В ответ Дзюба пошутил, что на бюст специалиста просто не хватило бы картона. Накануне фанаты «Зенита» подарили форварду петербургского клуба Артему Дзюбе картонный бюст.
Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба, болельщики вручили необычный подарок после открытой тренировки команды в Удельном парке.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 над Кипром.