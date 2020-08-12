Российские учебные заведения с 1 сентября продолжат работу в очном режиме

Российские учебные заведения с 1 сентября продолжат работу в очном режиме
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Фото: kremlin.ru

Прибегать к возобновлению дистанционного обучения в стране более не намерены.

Во вторник, 11 августа, прошло совещание президента России с членами правительства. Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал о том, что 27 миллионов учащихся вновь сядут за парты 80 тысяч учебных заведений с начала учебного года.

Глава ведомства отметил, что никаких переносов делать не планируется, а обучение снова будет производиться непосредственно в самих образовательных учреждениях, а не с помощью дистанционных технологий.

В настоящее время активно ведутся подготовительные работы по возобновлению учебного процесса. Известно, что во всех заведениях неукоснительно будут выполняться все предписания Роспотребнадзора, связанные с обеспечением безопасности в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России новый учебный год начнется с вакцинации детей от гриппа.

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