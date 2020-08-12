В Петербурге за сутки жертвами коронавируса стали 12 человек

В Петербурге за сутки жертвами коронавируса стали 12 человек
В городе ежедневно обновляются данные по коронавирусу. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Коронавирус продолжает забирать жизни петербуржцев. За сутки в городе подтвердили 12 летальных исходов.

Об этом сообщили в среду, 12 августа, в оперштабе по борьбе с болезнью. В общей сложности с начала пандемии в Петербурге болезнь не смогли побороть 2 188 человек. При этом всего в городе зафиксировали более 33 тыс. случаев заболевания. Поправиться после перенесенной инфекции смогли более 22 тыс. человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватил 161 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки жертвами коронавируса стали 12 человек
Петербургский капитан судна «София» умер от коронавируса
На Коммуналистической снесли гараж, который мужчина расположил на соседском ...
Выстрелил в ногу, стащил телефон. В Красносельском районе ищут напавшего на ...
В Пикалево мужчина умер в день рождения, разбив голову по дороге домой
В Петербурге у пассажира Volkswagen нашли 40 пакетиков с наркотиками
В Петербурге задержали охранника кафе, выстрелившего в голову посетителю
Аудиторы нашли 150 нарушений на 46 миллионов в МО «Шушары»