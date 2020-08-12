В Петербурге за сутки коронавирус подхватил 161 человек

В Петербурге ежедневно обновляются данные о числе инфицированных Covid-19. За последние сутки в городе выявили более 160 зараженных.

Об этом стало известно в среду, 12 августа. Как сообщили РИА Новости, инфекция в Северной столице подтвердилась у 161 человека. В Ленобласти за последние 24 часа вирус подхватили 28 человек.

Напомним, под наблюдением специалистов находится 504 человека. Из них 150 — в обсерваторе, 139 — на самоизоляции, 215 — контактные. За день медики успели обследовать на новый вирус 14 тыс. 647 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как можно снизить риск передачи коронавируса. По словам ученых, выявленный способ не убивают вирус, а только могут помочь снизить риск его распространения.