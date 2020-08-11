Вирусологи нашли простой способ для снижения риска передачи коронавируса

Вирусологи нашли простой способ для снижения риска передачи коронавируса
жидкости для полоскания не убивают вирус, а только могут помочь снизить риск его распространения. Фото: pixabay

Полоскание жидкостью для полости рта может снизить риск заражения Covid-19. К такому выводу пришли немецкие ученые.

Специалисты из группы молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме совместно с учеными из Йены, Ульма, Дуйсбурга-Эссена, Нюрнберга и Бремена выяснили, что такие жидкости снижали исходный титр (количество вируса в единице объема вирусосодержащей жидкости) вируса.

Как сообщили на сайте университета, когда полоскание проводилось несколько раз подряд, то титр уменьшался до такой степени, что инфекцию невозможно было обнаружить.

Ученые подчеркнули, что жидкости для полоскания не убивают вирус, а только могут помочь снизить риск его распространения.

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