Объявлено название первой российской вакцины от коронавируса

Объявлено название первой российской вакцины от коронавируса
Наименование связано с космосом. Фото: pixabay

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа получила название «Спутник V». Наименование связано с космосом.

Об этом рассказали на официальном сайте вакцины. Соответствующее название было дано по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. «Спутник-1» активизировал космические исследования во всем мире.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунитет к коронавирусной инфекции после введения российской вакцины сохраняется до двух лет. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения России.

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