В Англии женщина умерла после уборки в ванной

В Англии женщина умерла после уборки в ванной
Женщина умерла после уборки ванной комнаты. Фото: Pixabay

Жительница Соединенного Королевства умерла после приступа астмы, который настиг ее во время домашней уборки.

Как сообщает портал My London, 34-летняя Селия Сеймур решила убраться в дома. Для этого она смешала два моющих средства, что и стало причиной ее смерти.

Свидетелем происшествия стал ее босс. Он сообщил полиции, что женщина сказала ему по телефону, что делает уборку в ванной комнате. Спустя пять минут он был у нее дома, где почувствовал сильнейший запах химии.

Он вывел британку на улицу, когда у Селии и начались проблемы с дыханием. После она и вовсе потеряла сознание.

Босс пострадавшей вызвал медиков. Женщину госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Признаков улучшения состояния врачи не замечали. Через четыре дня она скончалась в больнице.

Мать умершей рассказала, что после произошедшего в ванной был обнаружен газ, который образовался путем смешивания хлорсодержащего отбеливателя с еще одним чистящим средством для мыться унитазов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Британии 10 лет ела только чипсы и хлеб, ее вылечили гипнозом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
астма великобритания смерть уборка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Белоруссии заметили самолет российских ВКС
Лучшей романтической комедией всех времен стал фильм 1989 года
В Англии женщина умерла после уборки в ванной
Наталья Рудова призналась, что ждет первого ребенка
Американка едва не стала жертвой акулы на Багамах
Киркоров признался, что переболел COVID-19
При крушении поезда в Шотландии погибли три человека
Ученые в США работают над новой технологией создания детей