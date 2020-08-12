В Англии женщина умерла после уборки в ванной

Жительница Соединенного Королевства умерла после приступа астмы, который настиг ее во время домашней уборки.

Как сообщает портал My London, 34-летняя Селия Сеймур решила убраться в дома. Для этого она смешала два моющих средства, что и стало причиной ее смерти.

Свидетелем происшествия стал ее босс. Он сообщил полиции, что женщина сказала ему по телефону, что делает уборку в ванной комнате. Спустя пять минут он был у нее дома, где почувствовал сильнейший запах химии.

Он вывел британку на улицу, когда у Селии и начались проблемы с дыханием. После она и вовсе потеряла сознание.

Босс пострадавшей вызвал медиков. Женщину госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Признаков улучшения состояния врачи не замечали. Через четыре дня она скончалась в больнице.

Мать умершей рассказала, что после произошедшего в ванной был обнаружен газ, который образовался путем смешивания хлорсодержащего отбеливателя с еще одним чистящим средством для мыться унитазов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Британии 10 лет ела только чипсы и хлеб, ее вылечили гипнозом.