Жительница Британии 10 лет ела только чипсы и хлеб, ее вылечили гипнозом

Из-за расстройства пищевого поведения жительница Великобритании в течение десяти лет ела только чипсы и хлеб. Она страдала, пока ей не помог сеанс гипноза.

Как сообщает Comic Sands, в три года британка Иззи Коул постепенно переставала есть то, что готовит ее мать. Иногда ее заставляли есть. Проблема с годами только ухудшалась. Уже в школе она не могла обедать со сверстниками.

В итоге девушка пришла к тому, что стала питаться только чипсами и хлебом. Любые другие продукты приводили к панике и рвоте. Врачи разводили руками.

Помог британке гипноз. Ей понадобился один сеанс.

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