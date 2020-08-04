Диетолог предупредила россиян об «опасности» огурцов

В среднем можно обойтись овощным салатом с огурцами размером от 60 до 160 граммов. Фото: Pixabay

В среднем можно обойтись овощным салатом с огурцами размером от 60 до 160 граммов. Фото: Pixabay

Диетолог Ольга Деккер рассказала, кому стоит отказаться от употребления огурцов. И подчеркнула, что любителям летнего овоща важно знать меру.

По ее словам, стоит воздержаться от употребления огурцов в случае, если есть обострения болезней ЖКТ и поджелудочной железы. Зеленый овощ также противопоказан тем, кто имеет аллергию на данный продукт.

Как сообщили «Аргументы и Факты», что касается количества употребления огурцов, то нутрициолог считает необходимым учитывать объем желудка (350 миллилитров), а также то, сколько человек съедает за один прием пищи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие овощи могут снизить сахар в крови. По словам специалистов, таким действием обладает огурец, который содержит пищевое волокно пектин, благодаря которому из организма хорошо выводятся токсины и излишки глюкозы. Пектин также важен для увеличения секреции инсулина и обмена жиров.