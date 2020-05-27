Какие овощи могут снизить сахар в крови

Президент Профессиональной ассоциации натуроператоров, профессор Татьяна Киселева рассказала о пользе растительных продуктов при нарушенном обмене веществ.

Как сообщают «Аргументы и факты», ссылаясь на слова специалисты, одним из сахароснижающих растительных продуктов является огурец, который содержит пищевое волокно пектин, благодаря которому из организма хорошо выводятся токсины и излишки глюкозы. Пектин также важен для увеличения секреции инсулина и обмена жиров.

По словам эксперта, огурец лучше употреблять в сочетании с редисом, укропом, кинзой и листьями салата, которые помогают выводить избытки воды и глюкозы.

Страдающим диабетом людям также рекомендуется добавлять в рацион имбирь, кардамон, гвоздику, корицу и мускатный орех.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что высокий сахар в крови можно определить по внешнему симптому.