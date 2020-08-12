Лучшей романтической комедией всех времен стал фильм 1989 года

Британские журналисты представили рейтинг лучших романтических комедий за всю историю кинематографа.

Список опубликован на сайте издания The Independent. Первое место досталось картине «Когда Гарри встретил Салли», в котором снимались Билли Кристалл и Мэг Райан. Издание отмечает, что проект положил начало «эпохи» ромкомов, а также изобрел достаточное количество жанровых клише, которые теперь встречаются и в других фильмах.

Второе место отвели ленте 1998 года «Вам письмо», главную роль в которой сыграла все та же Мэг Райан. Эта работа стала очередным доказательством того, что актриса рождена стать звездой жанра романтической комедии.

Тройку замыкает фильм «Энни Холл», который снял Вуди Аллен. Журналисты считают этот фильм шедевром, а Дайан Китон, по их мнению, сморится в нем очень стильно и невероятно круто.

В топ-10 также попали такие картины, как «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг-Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Игра престолов» возглавила рейтинг самых скачиваемых сериалов в мире.