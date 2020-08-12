Лучшей романтической комедией всех времен стал фильм 1989 года

Лучшей романтической комедией всех времен стал фильм 1989 года
Кадр из фильма "Когда Гарри встретил Салли" (1989)

Британские журналисты представили рейтинг лучших романтических комедий за всю историю кинематографа.

Список опубликован на сайте издания The Independent. Первое место досталось картине «Когда Гарри встретил Салли», в котором снимались Билли Кристалл и Мэг Райан. Издание отмечает, что проект положил начало «эпохи» ромкомов, а также изобрел достаточное количество жанровых клише, которые теперь встречаются и в других фильмах.

Второе место отвели ленте 1998 года «Вам письмо», главную роль в которой сыграла все та же Мэг Райан. Эта работа стала очередным доказательством того, что актриса рождена стать звездой жанра романтической комедии.

Тройку замыкает фильм «Энни Холл», который снял Вуди Аллен. Журналисты считают этот фильм шедевром, а Дайан Китон, по их мнению, сморится в нем очень стильно и невероятно круто.

В топ-10 также попали такие картины, как «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг-Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Игра престолов» возглавила рейтинг самых скачиваемых сериалов в мире.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кино мэг райан рейтинг романтическая комедия топ фильм


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, в какие страны можно улететь через Стамбул
В Белоруссии заметили самолет российских ВКС
Лучшей романтической комедией всех времен стал фильм 1989 года
В Англии женщина умерла после уборки в ванной
Наталья Рудова призналась, что ждет первого ребенка
Американка едва не стала жертвой акулы на Багамах
Киркоров признался, что переболел COVID-19
При крушении поезда в Шотландии погибли три человека