Пандемия Covid-19 подкосила петербургских автоугонщиков

В Петербурге в первую половину 2020 года число угонов автомобилей снизилось на 37%. Было похищено 1146 машин, это на 684 автомобиля меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем чаще всего похищали автомобили марки KIA. Но не очень охотно, интерес к этим автомобилям у похитителей снизился за полгода на 45%.

На втором месте по «популярности» у угонщиков тоже корейский бренд – Hyundai (-41%). На третьем месте отечественная LADA (-32%). При этом чаще угонять стали Honda (113%).

Угоны сократились в основном из-за пандемии коронавируса. По словам руководителя петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василия Курсина, границы с соседними республиками закрыли, и сбывать угнанные автомобили стало некуда. Кроме того, отметил он, в конце прошлого года и начале этого полицейские обнаружили несколько крупных «отстойников» для угнанных автомобилей. Было задержано несколько групп злоумышленников.

При этом, несмотря на положительные тенденции первого полугодия, с открытием границ угонов станет больше, считает Василий Курсин.

Напомним, ранее петербургская полиция вышла на профессионального автоугонщика в ходе расследования кражи внедорожника.