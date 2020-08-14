Ученые предлагают применять при лечении COVID-19 радиацию

Ученые из Северной Америки предлагают использовать лучевую терапию при лечении коронавирусной инфекции.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на специалистов из США и Канады, канадские исследователи заявляют, что небольшие дозы облучения могут снизить смертность от коронавируса на 20%. А испытания на животных показали, что эффективность этого метода составляет 50%.

Результаты исследования методики на 10 пациентах из США показали, что зараженные ковидом выздоравливали за три дня против двух недель в контрольной группе.

Однако у лучевой терапии есть и свои недостатки — она действительно может уменьшить воспаление, но в то же время уничтожит В- и Т- клетки иммунитета, которые необходимы для борьбы с заболеванием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи опасаются прививаться российской вакциной от COVID-19.