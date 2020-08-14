Врачи опасаются прививаться российской вакциной от COVID-19

Врачи опасаются прививаться российской вакциной от COVID-19
Вакцину, прошедшую регистрацию, разработали в Центре имени Гамалеи. Фото: pixabay.com

Большинство российских медиков отказываются делать созданную в России прививку от коронавируса.

Как сообщает РБК, опрос медицинских сотрудников проводился сервисом «Справочник врача». Участие в опросе приняли более трех тысяч медиков.

Итоги опроса показали, что 52% респондентов не собираются вакцинироваться, в 24,5% заявили о готовности это сделать.

Отвечая на вопрос о причинах отказа от вакцины, созданной в центре Гамалеи, 66% заявили, что разработчики не предоставили достаточных данных о эффективности препарата. Еще 48% сомневаются из-за того, что препарат разработали слишком быстро.

При этом 20% респондентов заявили, что будут рекомендовать получение вакцины пациентам, коллегам и друзьям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первые партии вакцин от коронавируса выпустят в течение 14 дней. Массовую вакцинацию населения обещают провести в январе 2021 года.

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