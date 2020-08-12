Первые партии вакцин от коронавируса выпустят в течение 14 дней

Медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными, будут вакцинировать первыми. Фото: pixabay.com

Медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными, будут вакцинировать первыми. Фото: pixabay.com

Первые вакцины от коронавирусной инфекции поступят в регионы РФ в течение двух недель. Эти сроки обозначили в среду, 12 августа, в Министерстве здравоохранения.

Первыми, кому будет доступна вакцина, станут те, кто сейчас находится в зоне риска — медики и учителя. А массовую вакцинацию населения обещают провести в январе 2021 года. Уточняется, что она будет добровольной. Получившие препарат пациенты смогут рассказать о своих симптомах после вакцины в онлайн-режиме.

Для этого сейчас идет работа над созданием мобильного приложения, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В первую очередь вакцины поступят в российские медучреждения. Также отмечается, что Россия сможет обеспечить препаратом и зарубежные страны. Тем более, что разработкой наших ученых уже заинтересовались более 20 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ собирается проверить данные по испытанию вакцины России от COVID-19.