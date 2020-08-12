ВОЗ собирается проверить данные по испытанию вакцины России от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена проверить данные исследования вакцины от коронавируса, которая была создана в России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление организации. Ранее стало известно о том, что в России зарегистрируют первый препарат от новой коронавирусной инфекции.

ВОЗ проверит, соответствовали ли все этапы исследования процедурам, которые гарантируют безопасность и эффективность препаратов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, чего нельзя делать в день вакцинации от коронавируса. Так, не рекомендуется употреблять алкогольные напитки. Спиртное в день вакцинации от новой Covid-19 нельзя, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины. Специалисты напомнили, что с алкоголем нельзя совмещать никакие лекарственные средства.