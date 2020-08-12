Нарколог рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

В день вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19 нельзя употреблять алкогольные напитки. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нарколог Евгений Брюн.

По его словам, употреблять спиртное в день вакцинации от новой Covid-19 нельзя, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины. Как сообщили РИА Новости, специалист подчеркнул, что не только препарат от нового вируса, но и любое другое лекарственное средство нельзя совмещать с принятием алкоголя.

Напомним, 11 августа российской вакцине от коронавирусной инфекции нового типа выдали свидетельство о регистрации Минздрава России для использования для вакцинации населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полоскание жидкостью для полости рта может снизить риск заражения Covid-19. К такому выводу пришли немецкие ученые.