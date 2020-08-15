Ленинградский зоопарк отмечает 155-летие

15 августа Ленинградскому зоопарку исполняется 155 лет. В честь этого события петербуржцев приглашают в гости, где им расскажут много всего интересного и даже угостят. Gazeta.SPb.ru публикует программу праздника.

Программа в честь дня рождения Ленинградского зоопарка довольно обширна. Основные события ожидаются с 12 до 17 часов. Петербуржцам — и взрослым, и юным — расскажут, как зоопарки взаимодействуют между собой, подбирая животным пары или осуществляя их переезд, помогут составить большой семейный альбом зверей и даже угостят фирменным мороженым.

«Ленинградский зоопарк является частью большой семьи зоопарков мира. Путешествуя по разным городам и странам, вы можете встретить родственников наших питомцев: белых медведей — в Канаде, Японии, Австралии, львов — в Новосибирске, Красноярске, жирафов — в Москве, Праге. А жители Якутии, наоборот, приезжают в Санкт-Петербург, чтобы навестить белую медведицу Хаарчаану, которая родилась в зоопарке Орто-Дойту от сына нашей знаменитой пары Меньшикова и Услады»,

— сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

А вы помните рысь Линду и ее соседку кошку Дусю, которые жили вместе в одном вольере с 2007 года? Две подружки долгое время наглядно показывали посетителям разницу между кошачьими. Усатые-хвостатые очень дружили, хотя одна у другой бывало подворовывала еду. Обе завоевали искреннюю любовь посетителей зоопарка. Но, к сожалению, Дуси в начале этого года не стало. Она умерла в возрасте 12-ти лет, прожив свои счастливые кошачьи годы.

Для справки

Зоопарк в Санкт-Петербурге был основан 1 августа (по старому стилю, 14 августа – по новому стилю) 1865 года. Изначально это был частный зверинец.

В государственное владение он попал лишь в 1917 году, когда после революции был издан «Декрет о национализации частных зрелищных предприятий». В 1918-1941 годы, после национализации зоосада для его управления был создан Ученый совет, в который вошли видные ученые того времени.

Вместе с городом Ленинградский зоопарк пережил Великую Отечественную войну и блокаду. Многие его сотрудники отправились на фронт, а значительная часть животных была эвакуирована в Казань. Часть животных и сотрудников осталась. Работники зоопарка продолжали содержать зверей и демонстрировать их посетителям.

За свою историю зоопарк закрывался для горожан лишь однажды – в страшную зиму 1941-42 гг., но уже весной 1942 года он был открыт.

В послевоенные годы зоопарк быстро восстанавливался. К 1951 его коллекция насчитывала более 150 видов животных.

На сегодняшний день Ленинградский зоопарк остается уникальным музеем живой природы в Санкт-Петербурге, природоохранным и просветительным учреждением.