Петербуржец попытался наладить личную жизнь за чужой счет, оплатив подписку на сайт знакомств краденой картой

20 мая в полицию Приморского района обратился 70-летний пенсионер, который рассказал о несанкционированном списании средств с банковской карты, которую он по неосторожности забыл в магазине.

Выяснилось, что пропавшие со счета средства, 6 599 рублей, были уплачены в счет премиальной подписки на сайт знакомств. В пятницу, 14 августа, по подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали грузчика магазина, в котором забывчивый пожилой мужчина оставил карту.

Не растерявшись, грузчик решил наладить свою личную жизнь, оплатив за счет пенсионера дорогостоящую подписку. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Адмиралтейской набережной грабители 17 и 18 лет отобрали у 35-летнего прохожего смартфон и «умные часы».