Петербуржец попытался наладить личную жизнь за чужой счет, оплатив подписку на сайт знакомств краденой картой

Петербуржец попытался наладить личную жизнь за чужой счет, оплатив подписку на сайт знакомств краденой картой
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

20 мая в полицию Приморского района обратился 70-летний пенсионер, который рассказал о несанкционированном списании средств с банковской карты, которую он по неосторожности забыл в магазине.

Выяснилось, что пропавшие со счета средства, 6 599 рублей, были уплачены в счет премиальной подписки на сайт знакомств. В пятницу, 14 августа, по подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали грузчика магазина, в котором забывчивый пожилой мужчина оставил карту.

Не растерявшись, грузчик решил наладить свою личную жизнь, оплатив за счет пенсионера дорогостоящую подписку. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Адмиралтейской набережной грабители 17 и 18 лет отобрали у 35-летнего прохожего смартфон и «умные часы».

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