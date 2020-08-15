Петербургские власти раскрыли реальное число заражений COVID-19 в сутки

В больницы Северной столицы ежедневно поступают около 200 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил заместитель главы петербургского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в ходе видеоконференции с предпринимателями. Чиновник отметил, что суточный прирост тех, кто сдал отрицательный тест на коронавирус после выздоровления, находится наравне с теми, кто только заболел и был госпитализирован — также около 200 человек.

Как сообщает Neva.Today, зампред Комитета по здравоохранению отметил, что антитела к коронавирусной инфекции выявлены у 26% жителей Петербурга. Согласно этому показателю, коронавирусом в той или иной форме могли переболеть более 1 млн местных жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки проверили на коронавирус почти 20 тысяч человек.