В Петербурге за сутки проверили на коронавирус почти 20 тысяч человек

В Петербурге за сутки проверили на коронавирус почти 20 тысяч человек
Тестирование на коронавирус в Петербурге проходит в огромных масштабах. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба на 10:00 15 августа, в Северной столице обследовали на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 19 324 человека.

На сегодняшний день под наблюдением медиков остаются 496 человек, из которых 158 находятся в обсерватории, 129 самоизолируются дома, а еще 209 считаются контактными. Кроме того, за последние сутки в Единую региональную справочную службу по коронавирусу поступило 223 звонка.

Также в службу экстренных вызовов 112 поступило 41 обращение, еще 10 человек оповестили надзорные органы о своем возвращении в Россию из-за границы. В Городскую службу скорой помощи было совершено 14 звонков, в полицию — 4.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных COVID-19 в мире превысило 21 миллион человек. Смертельной болезнь стала для 763 070 пациентов.

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