Коронавирусом заразились более 21 млн человек по всему миру

Согласно данным университета Хопкинса, который собирает статистические данные по заражению новой коронавирусной инфекцией по всему миру, число заболевших достигло 21 070 842 человек.
Такой информацией университет поделился утром в субботу, 15 августа. Количество умерших за сутки увеличилось на 1 750 пациентов. Несмотря на ослабление ограничительных мер во многих странах, пандемия коронавируса продолжает бушевать практически во всех уголках мира.
Лидером по числу заражений и смертей по-прежнему остаются Соединенные Штаты, где свыше 5,3 млн пациентов, у которых диагностирован COVID-19, а для 168 тысяч заболевание стало летальным. Вместе с Америкой в антирейтинг входят Бразилия и Мексика. Также в десятку попали Индия, Британия, Италия, Франция, Испания, Перу и Иран. Россия занимает 11-ю строчку, у нас 910 778 заболевших и 15 468 погибших.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп прокомментировал российскую разработку вакцины от COVID-19.