Коронавирусом заразились более 21 млн человек по всему миру

Коронавирусом заразились более 21 млн человек по всему миру
Коронавирус продолжает стремительно распространяться по планете. Фото: pixabay.com

Согласно данным университета Хопкинса, который собирает статистические данные по заражению новой коронавирусной инфекцией по всему миру, число заболевших достигло 21 070 842 человек.

Такой информацией университет поделился утром в субботу, 15 августа. Количество умерших за сутки увеличилось на 1 750 пациентов. Несмотря на ослабление ограничительных мер во многих странах, пандемия коронавируса продолжает бушевать практически во всех уголках мира.

Лидером по числу заражений и смертей по-прежнему остаются Соединенные Штаты, где свыше 5,3 млн пациентов, у которых диагностирован COVID-19, а для 168 тысяч заболевание стало летальным. Вместе с Америкой в антирейтинг входят Бразилия и Мексика. Также в десятку попали Индия, Британия, Италия, Франция, Испания, Перу и Иран. Россия занимает 11-ю строчку, у нас 910 778 заболевших и 15 468 погибших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп прокомментировал российскую разработку вакцины от COVID-19.

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