Трамп отреагировал на разработку в России вакцины от коронавируса

Трамп отреагировал на разработку в России вакцины от коронавируса
Президент Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

По его словам, в Соединенных Штатах слишком мало знают о препарате, который был разработан российскими специалистами, однако американская сторона «действительно надеется», что разработка поможет. Так Трамп ответил на вопрос о том, в курсе ли он создания вакцины в РФ.

Как сообщили РИА Новости, американский лидер добавил, что США, в свою очередь, очень продвинулись в разработке собственной вакцины от вируса.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп заявил о завершении тестирования трех вакцин от коронавируса.

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