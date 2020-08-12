Трамп заявил о завершении тестирования трех вакцин от коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп заявил о завершении тестирования трех перспективных вакцинах от нового вируса Covid-19, созданных в Cоединенных Штатах. По его словам, специалисты готовы создать около 600 млн доз препарата.

По его словам, достигнута договоренность с американской биотехнологической компанией Moderna по производству и поставкам 100 миллионов доз вакцины-кандидата.

Как сообщил ТАСС, Трамп отметил, что сначала вакцину должны одобрить специалисты Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Затем будет произведено еще 500 млн доз вакцины.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить президента России Владимира Путина на встречу G7.