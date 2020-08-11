Трамп собирается пригласить Путина на встречу G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить президента России Владимира Путина на встречу G7.
Встречу G7 американский президент хочет провести после президентских выборов в ноябре этого года.
По словам Трампа, Белый дом уже пригласил ряд лидеров на встречу, передает РИА Новости.
«Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения», — заявил Трамп.
Ранее Трамп уже заявлял, что присутствия России на встрече «Большой семерки» требует здравый смысл.
Gazeta.spb.ru писала о том, что президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию после того, как у Белого дома произошла стрельба. Глава администрации покинул помещение в сопровождении сотрудника Секретной службы.
После Трамп сообщил, что в результате стрельбы пострадал сотрудник Секретной службы. Пострадавший был госпитализирован.