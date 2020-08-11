Трамп собирается пригласить Путина на встречу G7

Трамп собирается пригласить Путина на встречу G7
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить президента России Владимира Путина на встречу G7.

Встречу G7 американский президент хочет провести после президентских выборов в ноябре этого года.

По словам Трампа, Белый дом уже пригласил ряд лидеров на встречу, передает РИА Новости.

«Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения», — заявил Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что присутствия России на встрече «Большой семерки» требует здравый смысл.

Gazeta.spb.ru писала о том, что президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию после того, как у Белого дома произошла стрельба. Глава администрации покинул помещение в сопровождении сотрудника Секретной службы.

После Трамп сообщил, что в результате стрельбы пострадал сотрудник Секретной службы. Пострадавший был госпитализирован.

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