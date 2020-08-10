Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома, ранен человек

Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома, ранен человек
Президент США Дональд Трамп. Фото: wikimedia.org

Президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию после того, как у Белого дома произошла стрельба.

Американский президент прервал пресс-конференцию примерно через пять минут после начала. В какой-то момент к президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации покинул зал.

Позже Дональд Трамп вернулся в зал и заявил, что за пределами Белого дома произошла стрельба.

«Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека», — сообщил Трамп. Он добавил, что ранен был сотрудник Секретной службы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с «угрозой» TikTok. Американский лидер дал компаниям 45 дней на то, чтобы прекратить любые сделки с компанией, которая владеет социальной сетью. Проводить сделки запретили как физическим, там и юридическим лицам.

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