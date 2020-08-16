В больнице Святого Георгия провели уникальную операцию пациенту с COVID-19

Пациент после операции находится в стабильном состоянии.

В больницу Святого Георгия в Санкт-Петербурге поступил непростой пациент, зараженный коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Instagram.

Мужчине требовалась уникальная операция, иначе он мог лишится нижних конечностей. Чтобы помочь пациенту, врачи провели эндоваскулярную баллонную ангиопластику. Отмечается, что гражданин за свою жизнь успел перенести инфаркт миокарда, у него диагностированы ишемическая болезнь сердца, гипертония последней стадии и сахарный диабет второго типа, что усложняло задачу.

Отмечается, что общего наркоза операция не потребовала и сейчас пациент находится в стабильном состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в больнице имени Раухфуса ребенку провели уникальную операцию.