В больнице Святого Георгия провели уникальную операцию пациенту с COVID-19

В больнице Святого Георгия провели уникальную операцию пациенту с COVID-19
Операция прошла хорошо, состояние пациента стабильное. Фото: instagram.com/st.georges_hospital

Пациент после операции находится в стабильном состоянии.

В больницу Святого Георгия в Санкт-Петербурге поступил непростой пациент, зараженный коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Instagram.

Мужчине требовалась уникальная операция, иначе он мог лишится нижних конечностей. Чтобы помочь пациенту, врачи провели эндоваскулярную баллонную ангиопластику. Отмечается, что гражданин за свою жизнь успел перенести инфаркт миокарда, у него диагностированы ишемическая болезнь сердца, гипертония последней стадии и сахарный диабет второго типа, что усложняло задачу.

Отмечается, что общего наркоза операция не потребовала и сейчас пациент находится в стабильном состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в больнице имени Раухфуса ребенку провели уникальную операцию.

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