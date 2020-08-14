В больнице имени Раухфуса ребенку провели уникальную операцию

Маленькому жителю Северной столицы провели сложнейшую операцию сотрудники петербургского Детского многопрофильного клинического центра высоких технологий имени К.А Раухфуса.
Тяжелые травмы тазового кольца малыш получил в результате дорожно-транспортного происшествия. Врачи местной больницы города, в котором на момент аварии находился ребенок, поняли, что не могут оказать ему необходимую медицинскую помощь, поэтому обратились к коллегам из Петербурга. После переговоров было принято решение отправить пострадавшего на лечение в больницу имени Раухфуса, так как была выявлена необходимость срочного хирургического вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.
Самолет санитарной авиации доставил ребенка в больницу, где ему сделали сложнейшую, продолжительную и уникальную операцию. Врачи на протяжении 4 часов производили металлоостеосинтез костей таза. Известно, что операция прошла успешно. Хирурги, благодаря совершению ювелирной работы, исключили развитие инвалидности у ребенка и подарили шанс на полное выздоровление.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи из Петербурга провели уникальную операцию и спасли ребенка с раком почки.