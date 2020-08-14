В больнице имени Раухфуса ребенку провели уникальную операцию

В больнице имени Раухфуса ребенку провели уникальную операцию
Жизнь ребенка вне опасности. Фото: pixabay.com

Маленькому жителю Северной столицы провели сложнейшую операцию сотрудники петербургского Детского многопрофильного клинического центра высоких технологий имени К.А Раухфуса.

Тяжелые травмы тазового кольца малыш получил в результате дорожно-транспортного происшествия. Врачи местной больницы города, в котором на момент аварии находился ребенок, поняли, что не могут оказать ему необходимую медицинскую помощь, поэтому обратились к коллегам из Петербурга. После переговоров было принято решение отправить пострадавшего на лечение в больницу имени Раухфуса, так как была выявлена необходимость срочного хирургического вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Самолет санитарной авиации доставил ребенка в больницу, где ему сделали сложнейшую, продолжительную и уникальную операцию. Врачи на протяжении 4 часов производили металлоостеосинтез костей таза. Известно, что операция прошла успешно. Хирурги, благодаря совершению ювелирной работы, исключили развитие инвалидности у ребенка и подарили шанс на полное выздоровление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи из Петербурга провели уникальную операцию и спасли ребенка с раком почки.

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В больнице имени Раухфуса ребенку провели уникальную операцию
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