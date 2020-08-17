Из аэропорта Пулково успешно улетели совы, сипухи и белка

С питомцами все хорошо. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

С питомцами все хорошо. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проверили законность отправления животных в зоопарк.

В понедельник, 17 августа, сотрудники Управления проверили состояние трех ястребиных сов, двух сипух и одной белки. Ветеринарный контроль был пройден успешно. С необходимой документацией для осуществления транспортировки животных тоже все оказалось в полном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

В ходе проверки не выявлено никаких нарушений, поэтому животные, которых доставили в Пулково из Ленинградского зоопарка, успешно продолжили свой путь в конечную точку запланированного маршрута — Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 26 тыс. тонн продуктов пропустили в Петербург сотрудники Россельхознадзора.