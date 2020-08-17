В Петербурге вынесли приговор «очень страстной» женщине, нанесшей соседу 5 ударов ножом

В Петербурге вынесли приговор «очень страстной» женщине, нанесшей соседу 5 ударов ножом
Суд вынес приговор. Фото: Baltphoto

Красногвардейский районный суд определил судьбу Ольги Олипановой, которая была признана виновной в нанесении тяжких травм мужчине.

Бурный конфликт между обвиняемой и пострадавшим произошел 22 сентября 2019 года в квартире одного из домов в Красногвардейском районе. Не совладав с эмоциями, женщина схватилась за нож и пять раз ударила им мужчину. Раненый пытался сбежать, но нападавшая погналась за ним и начала дополнительно избивать его руками и ногами уже в другой квартире. Пострадавший получил тяжкие травмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что женщина свою вину признала полностью, а потерпевший не стал отказывать в рассмотрении уголовного разбирательства в особом порядке. В суде отдельно отметили, что участники конфликта — «просто очень страстные люди».

С учетом всех деталей и обстоятельств, суд приговорил Олипанову к 4 годам условного срока. К нему же добавились еще 4 года испытательного. Также, с женщину взыскали 75 тысяч рублей на возмещение затрат территориального фонда ОМС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали злоумышленника, ударившего ножом знакомого.

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красногвардейский районный суд приговор условный срок


 

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