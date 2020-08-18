Роспотребнадзор: более 20% петербуржцев застрахованы иммунитетом от коронавируса

В ходе оценки популяционного иммунитета в 23 регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов. Фото: pixabay

В ходе оценки популяционного иммунитета в 23 регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов. Фото: pixabay

Роспотребнадзор назвал регионы России, где у граждан выработался иммунитет к коронавирусу.

Об этом стало известно во вторник, 18 августа. По словам специалистов, в семи российских регионах более чем у 20 процентов жителей сформировался иммунитет к новой инфекции Covid-19.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ведомство, в список таких регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области.

Чтобы установить, в каких частях страны у граждан есть иммунитет, специалисты провели оценку популяционного иммунитета к вирусу у населения страны. В общей сложности в 23 регионах проведено более 65 млн тестов. Планируется завершение исследования еще в трех регионах.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветеринар заявил о необходимости вакцинации домашних животных.