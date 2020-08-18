Ветеринар заявил о необходиости вакцинации домашних животных

Собак и лошадей прививают от лептоспироза, который также передается от животных человеку. Фото: pixabay

Собак и лошадей прививают от лептоспироза, который также передается от животных человеку. Фото: pixabay

Защитить домашних животных от вирусных и бактериальных болезней поможет вакцинация. Прививать животных необходимо раз в год.

По словам президента фонда зоозащиты «Спаси меня Карена Даллакяна, этим способом можно спасти животное, например, от бешенства.

Ветеринарный врач подчеркнул, что собак и лошадей прививают от лептоспироза, который также передается от животных человеку. И добавил, что соответствующие процедуры необходимы даже тем животным, которых не выгуливают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики, которым часто приходится контактировать с коронавирусными пациентами, одни из первых привьются от инфекции. Ожидается, что произойдет это на третьем этапе исследований вакцины, то есть до их окончания.