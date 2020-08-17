Назван срок вакцинации медиков от коронавируса

Так как врачи входят в зону риска, их привьют в числе первых.

Медики, которым часто приходится контактировать с коронавирусными пациентами, одни из первых привьются от инфекции. Ожидается, что произойдет это на третьем этапе исследований вакцины, то есть до их окончания. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава РФ.

«Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована «на условиях»»,

– объяснили в ведомстве.

Напоминаем, что первую в мире вакцину от коронавируса изобрели в России и называется она «Спутник V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, как проявляются симптомы коронавируса. Сначала людей мучала лихорадка, а затем начинался кашель. После обычно появлялась боль в мышцах, тошнота и диарея.