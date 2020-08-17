Ученые рассказали, как проявляются симптомы коронавируса

Ученые рассказали, как проявляются симптомы коронавируса
Сначала пациенты жалуются на лихорадку. Фото: Pixabay

Стало известно, каковы первые проявления болезни.

Американские ученые рассказали, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса. Об этом сообщает журнал Frontiers in Public Health. Они изучили истории болезни более 55 тысяч пациентом и выяснили следующее. Сначала людей мучала лихорадка, а затем начинался кашель. После обычно появлялась боль в мышцах, тошнота и диарея. Таким образом, зная о первых проявлениях болезни, можно вовремя обратиться за помощью и сдать тест на коронавирус.

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 21,6 миллионов случаев заражения инфекцией. Больше всего заболевших проживает в США, на втором месте Бразилия, тройку лидеров замыкает Индия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал сроки повторного заражения коронавирусом. После того, как человек вылечился, расслабляться нельзя, иначе через пару месяцев можно снова угодить в больницу.

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