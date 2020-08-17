Эксперт назвал сроки повторного заражения коронавирусом

После того, как человек вылечился, расслабляться нельзя, иначе через пару месяцев можно снова угодить в больницу.

Стало известно, каковы возможные сроки повторного заражения коронавирусом. О них рассказал иммунолог, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарств Николай Крючков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что через два-три месяца после выздоровления, человек может вновь заболеть инфекцией. Эксперт подчеркнул, что каждый случай индивидуален и все зависит от уровня антител в организме пациента. Обычно он становится слишком маленьким уже пару месяцев.

Крючков также напомнил, что коронавирус до сих пор опасен и нельзя забывать о мерах предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Комздраве ответили, ожидается ли в Петербурге вторая волна коронавируса. На базах медицинских учреждений создается запас медикаментов, а в случае необходимости, в течение 72 часов под коронавирус вновь будут перепрофилированы 7839 коек.