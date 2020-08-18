Петербуржец ответит перед судом за взятку и сокрытие самовольной перепланировки жилья

Петербуржец ответит перед судом за взятку и сокрытие самовольной перепланировки жилья
Суд рассмотрит дело по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки за сокрытие самовольной перепланировки жилого помещения.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Производство было начато в отношении 58-летнего жителя. По данным следствия, обвиняемый 23 июня, являясь представителем собственников квартиры в доме №34 на Шпалерной улице, дал взятку жилинспектору, чтобы тот закрыл глаза на самовольную перепланировку квартиры.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, мужчина дал сотруднику 50 тыс. рублей.

Дзержинский районный суд рассмотрит дело по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура восстановила права беременной петербурженки, обделенной работодателем в пособии. Проверка была организована после обращения горожанки,.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб прокуратура суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Буферном парке в Пушкине нашли труп с перерезанным горлом
Больше половины жителей Петербурга неравнодушны к бездомным животным
Петербуржец ответит перед судом за взятку и сокрытие самовольной ...
В Петербурге из-за коронавируса количество официальных безработных выросло ...
Экс-чиновник Смольного упал с крыши, хотя жил на пятом этаже
Петербургские гостиницы ежемесячно теряют 516 миллионов
Петроградский районный суд оштрафовал Городскую больницу №9 на 100 тысяч рублей
Петербург стал лидером в рейтинге лучших регионов России по качеству жизни