Петербуржец ответит перед судом за взятку и сокрытие самовольной перепланировки жилья

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки за сокрытие самовольной перепланировки жилого помещения.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Производство было начато в отношении 58-летнего жителя. По данным следствия, обвиняемый 23 июня, являясь представителем собственников квартиры в доме №34 на Шпалерной улице, дал взятку жилинспектору, чтобы тот закрыл глаза на самовольную перепланировку квартиры.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, мужчина дал сотруднику 50 тыс. рублей.

Дзержинский районный суд рассмотрит дело по существу.

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