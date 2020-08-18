За очистку берегов Волхова в Старой Ладоге взялись волонтеры

Волонтеры эко-проекта «Чистая Вуокса» собираются навести порядок на живописных берегах реки Волхов на востоке Ленинградской области.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24«, волонтеры назвали акцию по сбору мусора на берегах Волхова «Из варяг в греки. Чистый путь». Активисты уже побывали в Сортавале и Великом Новгороде. Теперь они решили выбраться в туристические места Старой Ладоги. Там они разбили палаточный лагерь.

По словам замначальника палаточного лагеря «Чистая Вуокса» Павла Цыганова, на берегах Волкова намного меньше мусора, чем на тех же Вуоксе и Ладоге.

Волонтеры собирают мусор в мешки, сортируют и отдают на переработку. Они считают, что таким образом они помогают сохранить экологию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю улицы Петербурга очистили от 2,5 тонн мусора.