За неделю улицы Петербурга очистили от 2,5 тонн мусора

Предприятия, призванные убирать дороги и улицы Северной столицы, смогли освободить город от 2,5 тонн отходов и грязи за семь дней.

Для мытья дорог службы использовали в течение недели 37 тысяч кубометров воды и 124 литра шампуня.

Параллельно с уборкой дорог шло и активное освобождение улиц от мусора — 410 единиц техники и более 1000 дворников смогли очистить город от 2415 тонн мусора. Отметим, что 864 тонны отходов было убрано лишь за выходные. С начала новой недели на улицы вышли 449 единиц специальной техники и 1042 дворника. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Помимо этого, активно продолжает вестись обработка дорог и остановок. Это связано с эпидемией коронавирусной инфекции. Дезинфицирующий раствор гидрохлорида натрия для этих целей был использован в размере 88 тысяч кубометров, за все время введения соответствующего указания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург зазеленеет вверх. Если активисты и комитет по благоустройству договорятся.