Петербург зазеленеет вверх. Если активисты и комитет по благоустройству договорятся

Петербург зазеленеет вверх. Если активисты и комитет по благоустройству договорятся
Неравнодушные жители города трудились до ночи. Фото: Telegram-канал "Петербургская диаспора"

Историческая застройка центральных районов Петербурга не позволяет дополнительно создавать много садов и парков. Компенсировать их нехватку могло бы так называемое «вертикальное озеленение». Но чтобы реализовать подобную программу, городским активистам необходимо наладить взаимодействие с комитетом по благоустройству и садово-парковым хозяйством.

Лоза на стене не только дарит дому красивый внешний вид, но и приносит огромную пользу, уверена координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника. По ее словам, вьющееся растение защищает здание от пыли, а его жильцов — от шума.

«Если вы заметили, то как только на улицах исчезают деревья, приходится мыть фасады, причем довольно часто. А во дворах-колодцах, где, как известно, хорошая акустика, благодаря таким «зеленых стенам» снижается уровень шума»,

— говорит она.

Но зачастую «зеленые стены» Петербурга сильно страдают или вовсе оказываются уничтоженными. Одни не выдерживают непогоды, как, например, девичий виноград на улице Лизы Чайкиной: он оказался на земле по вине сильного ветра, который бушевал в конце июля. Восстанавливать растение взялись местные жители, собрав необходимый инвентарь и пригласив альпинистов.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербуржцы восстанавливают «зеленую стену» на ул. Лизы Чайкиной

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербуржцы восстанавливают «зеленую стену» на ул. Лизы Чайкиной

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербуржцы восстанавливают «зеленую стену» на ул. Лизы Чайкиной

Другие «зеленые стены» падают сами, поскольку из-за отсутствия специального крепления им просто не за что «ухватиться», как, например, лиане на одном из домов на Загородном проспекте.

Фото: группа «Деревья Петербурга» «ВКонтакте»

Упавшее растение на загородном проспекте. Апрель 2019 г.

Третьи срезают сотрудники коммунальных служб, так как растения не позволяют добраться к внешним коммуникациям (водосточным и газовым трубам), как, например, на Измайловском проспекте. В прошлом году там уничтожили 40-летнюю лозу. Причина — угроза работе газораспределительной системе.

Тем временем в Европе есть масса примеров успешного «вертикального озеленения» домов, дворов и даже целых улиц. Самый яркий тому пример — немецкий Мюнхен.

Фото: группа «Деревья Петербурга» «ВКонтакте»

«Зеленые стены» в Мюнхене

Или баварский Аугсбург.

Фото: группа «Деревья Петербурга» «ВКонтакте»

«Зеленая стена» в Аугсбурге

Или Берлин.

Фото: группа «Деревья Петербурга» «ВКонтакте»

«Зеленая стена» в Берлине

Чтобы петербургские лианы не падали и не погибали, в том числе под секаторами работников коммунальных служб, их нужно правильно закреплять, уверена Мария Тиника. Тогда растения будут крепче держаться, «ползти» в нужном направлении, а при необходимости их можно будет просто отодвинуть. Но для этого необходимо наладить взаимодействие с комитетом по благоустройству и подведомственным ему садово-парковым хозяйством. Городские активисты неоднократно озвучивали проблему «вертикального озеленения», но обратной связи, похоже, так и не получили.

«Когда высаживают деревья — это естественный процесс. Ни у кого не возникает вопросов, почему это делают. Так вот крепления для дикого винограда тоже должны стать естественным процессом и не вызывать удивления по поводу того, почему они в том или ином доме установлены. Сейчас все, что связано с «вертикальным озеленением», — это целиком и полностью инициатива жителей. А любая инициатива, к сожалению, наказуема. Удивительно, но мы — один из немногих городов, где жители не допускаются к процессу озеленения. В законах, например, Нижнего Новгорода, Краснодара, Калининграда, Москвы есть раздел, где говорится о том, на что имеет право общественность. А у нас в нашем законе «О зеленых насаждениях» о жителях ничего не сказано»,

— говорит Мария.

Gazeta.SPb.ru направила запрос по этой проблеме в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Координирует деятельность Комитета по благоустройству (врио председателя — Сергей Малинин) вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

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