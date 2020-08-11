Петербург зазеленеет вверх. Если активисты и комитет по благоустройству договорятся

Историческая застройка центральных районов Петербурга не позволяет дополнительно создавать много садов и парков. Компенсировать их нехватку могло бы так называемое «вертикальное озеленение». Но чтобы реализовать подобную программу, городским активистам необходимо наладить взаимодействие с комитетом по благоустройству и садово-парковым хозяйством.

Лоза на стене не только дарит дому красивый внешний вид, но и приносит огромную пользу, уверена координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника. По ее словам, вьющееся растение защищает здание от пыли, а его жильцов — от шума.

«Если вы заметили, то как только на улицах исчезают деревья, приходится мыть фасады, причем довольно часто. А во дворах-колодцах, где, как известно, хорошая акустика, благодаря таким «зеленых стенам» снижается уровень шума»,

— говорит она.

Но зачастую «зеленые стены» Петербурга сильно страдают или вовсе оказываются уничтоженными. Одни не выдерживают непогоды, как, например, девичий виноград на улице Лизы Чайкиной: он оказался на земле по вине сильного ветра, который бушевал в конце июля. Восстанавливать растение взялись местные жители, собрав необходимый инвентарь и пригласив альпинистов.

Петербуржцы восстанавливают «зеленую стену» на ул. Лизы Чайкиной

Петербуржцы восстанавливают «зеленую стену» на ул. Лизы Чайкиной

Петербуржцы восстанавливают «зеленую стену» на ул. Лизы Чайкиной

Другие «зеленые стены» падают сами, поскольку из-за отсутствия специального крепления им просто не за что «ухватиться», как, например, лиане на одном из домов на Загородном проспекте.

Упавшее растение на загородном проспекте. Апрель 2019 г.

Третьи срезают сотрудники коммунальных служб, так как растения не позволяют добраться к внешним коммуникациям (водосточным и газовым трубам), как, например, на Измайловском проспекте. В прошлом году там уничтожили 40-летнюю лозу. Причина — угроза работе газораспределительной системе.

Тем временем в Европе есть масса примеров успешного «вертикального озеленения» домов, дворов и даже целых улиц. Самый яркий тому пример — немецкий Мюнхен.

«Зеленые стены» в Мюнхене

Или баварский Аугсбург.

«Зеленая стена» в Аугсбурге

Или Берлин.

«Зеленая стена» в Берлине

Чтобы петербургские лианы не падали и не погибали, в том числе под секаторами работников коммунальных служб, их нужно правильно закреплять, уверена Мария Тиника. Тогда растения будут крепче держаться, «ползти» в нужном направлении, а при необходимости их можно будет просто отодвинуть. Но для этого необходимо наладить взаимодействие с комитетом по благоустройству и подведомственным ему садово-парковым хозяйством. Городские активисты неоднократно озвучивали проблему «вертикального озеленения», но обратной связи, похоже, так и не получили.

«Когда высаживают деревья — это естественный процесс. Ни у кого не возникает вопросов, почему это делают. Так вот крепления для дикого винограда тоже должны стать естественным процессом и не вызывать удивления по поводу того, почему они в том или ином доме установлены. Сейчас все, что связано с «вертикальным озеленением», — это целиком и полностью инициатива жителей. А любая инициатива, к сожалению, наказуема. Удивительно, но мы — один из немногих городов, где жители не допускаются к процессу озеленения. В законах, например, Нижнего Новгорода, Краснодара, Калининграда, Москвы есть раздел, где говорится о том, на что имеет право общественность. А у нас в нашем законе «О зеленых насаждениях» о жителях ничего не сказано»,

— говорит Мария.

Gazeta.SPb.ru направила запрос по этой проблеме в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Координирует деятельность Комитета по благоустройству (врио председателя — Сергей Малинин) вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.