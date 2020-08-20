Мошенник из «банка» обманул пенсионера в Приморском районе на 550 тысяч рублей

Мошенник из «банка» обманул пенсионера в Приморском районе на 550 тысяч рублей
Стариков продолжают обманывать. Фото: pixabay

Крупной суммы денег лишился наивный пожилой мужчина, который поверил злоумышленнику, сообщившему о подозрительных действиях с банковской картой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром в среду, 19 августа, в Приморском районе. В полицию обратился 72-летний пенсионер, который сообщил о звонке неизвестного. Мошенник сообщил о том, что с банковской картой мужчины происходят незаконные манипуляции. Для якобы обеспечения безопасности денежных средств, звонивший попросил у пенсионера данные карты. После предоставления необходимой информации, со счета потерпевшего пропали 550 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка из Колпино рассказала прохожему о 500 тыс. рублей и осталась без сбережений.

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