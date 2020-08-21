Эксперт рассказал о недостатке телефонов в с двумя SIM-картами

Главный минус в использовании устройств с двумя и более слотами для SIM-карт подробно описали в АНО Центр «Независимая экспертиза».

Технический эксперт Иван Симонов объяснил в чем проблема подобных девайсов. Все дело в том, что при одновременном использовании нескольких SIM-карт, существует риск потери связи. Это связано с тем, что устройству необходимо принимать информацию от нескольких источников. При постоянных переподключениях могут происходить ошибки, которые негативно влияют на связь.

Таким образом, пользователь телефона уверен, что он находится в доступности для звонков, потому что соответствующая информация в виде значка подключения к сети изображается на экране, но при этом, с ним никто не может связаться.

Зачастую, чтобы снова привести телефон в рабочее состоянии и устранить сбои, его необходимо перезагружать.

Несмотря на данную неприятную особенность, нельзя не отметить факт того, что телефоны с несколькими SIM-картами все же очень удобны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут покупать SIM-карты через интернет.