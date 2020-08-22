На юге Петербурга жалуются на зловонный запах

чаще всего на неприятные запахи жалуются жители Рыбацкого и Усть-Славянки. Фото: unsplash

чаще всего на неприятные запахи жалуются жители Рыбацкого и Усть-Славянки. Фото: unsplash

Живущие в южных районах Петербурга горожане жалуются на запах навоза. По их словам, неприятные запахи доходят до их квартир с улицы.

О зловонных запахах рассказали жители юга города в группе «ЖК Московские ворота | Группа соседей» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи предполагают, что вонь может идти со стороны Рыбацкого или поселка Усть-Славянка, поскольку чаще всего на неприятные запахи жалуются жители именно этих районов.

Напомним, что на качество запаха жалуются жители не только юга, но и те, кто живет на севере и востоке города. Самая плохая ситуация обстоит в Невском районе. За прошлый месяц мобильная экологическая дежурная служба зафиксировала почти 100 звонков с жалобами на невыносимые запахи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Рыбацкого жалуются на вонь: комитет по природопользованию ищет источник запаха.