Жители Рыбацкого жалуются на вонь: комитет по природопользованию ищет источник запаха

Для решения этой проблемы создадут межведомственную рабочую группу. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга.

Для решения этой проблемы создадут межведомственную рабочую группу. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга.

В течение июля текущего года в Мобильную экологическую дежурную службу Петербурга поступило 98 жалоб на неприятный запах от жителей поселка Усть-Славянка.

Председатель комитета по природопользованию Денис Беляев встретился с возмущёнными горожанами. Жители жилого комплекса «Невский парус» рассказали, что вонь разносится преимущественно ночью и особенно хорошо слышна на верхних этажах. Проверяя информацию, комитет провел четыре выезда, однако существенных нарушений, которые могли бы стать причиной таких последствий, не нашел.

По итогам встречи Денис Беляев заявил, что для решения этой проблемы организуют межведомственную рабочую группу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура занимается загрязнением реки Славянки, также протекающей в районе поселка Усть-Славянка. Установлено, что в реку регулярно попадают сточные воды.