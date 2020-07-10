Росприроднадзор передал в прокуратуру материалы дела о загрязнении реки Славянки

Управление направило в комитет по природопользованию Санкт-Петербурга информацию о двух предприятиях, подлежащих региональному надзору, расположенных вблизи реки Славянка, для проверки соблюдения требований действующего законодательства, а также в региональное управление Росрыболовства по факту замора рыбы, который был зафиксирован в реке в июне. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Управление направило в комитет по природопользованию Санкт-Петербурга информацию о двух предприятиях, подлежащих региональному надзору, расположенных вблизи реки Славянка, для проверки соблюдения требований действующего законодательства, а также в региональное управление Росрыболовства по факту замора рыбы, который был зафиксирован в реке в июне. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Росприроднадзор по Северо-Западу направил в природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга материалы о сбросе сточных вод с запахом краски в реку Славянка.

Правоохранительные органы должны провести предварительное расследование, которое определит необходимость уголовного преследования по факту нарушения статьи 250 УК РФ (загрязнение вод). Напомним, что инспектор управления Росприроднадзора установил, что подконтрольный ФГУП СКТБ «Технолог» выпуск загрязняет реку сточными водами синего цвета, от которых исходит отчетливый запах краски.

На следующей неделе эксперты ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» возьмут пробы сточных и природных вод, чтобы оценить нанесенный ущерб. Отметим, что первыми забили тревогу местные жители, которые неоднократно жаловались ведомству на значительное ухудшение качества воды в реке и неприятном запахе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам напоминают об охранном режиме, действующем в природных заказниках.