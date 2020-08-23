Кудрявцева показала фигуру в купальнике без фотошопа

Телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала поклонникам фотографию с отдыха в Турции без ретуши. Она позировала в купальнике.

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Кудявцева, перенесшая удаление грудных имплантов, не стесняется делиться откровенными фото. В комментариях под постом пользователи отметили натуральность и отсутствие комплексов у 49-летней телеведущей.

На фото она сидит в позе, которая создает складку на боку. Красный купальник в горох с высокой посадкой не скрывает недостатка.

«Молодец, так выглядеть в свои года», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрявцева возглавила рейтинг знаменитых женщин-алкоголичек. Такой информацией поделилась сама артистка.