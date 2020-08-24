В массовом ДТП с бензовозом на КАД погиб один человек

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 24 августа на внешнем кольце КАД.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что на кольцевой автодороги вблизи Кудрово бензовоз пробил несколько отбойников, перелетев с внутренней стороны КАД на внешнюю и врезался в четыре легковых автомобиля, Газель и грузовик. Свидетели также рассказали об одном погибшем, одном человеке, которого пытаются достать из покореженного транспорта и о еще 7 пострадавших, трое из которых — дети.

Позднее информацию о происшествии официально прокомментировали в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Согласно предварительным данным, Авария случилась около двух часов дня на 93 км внешнего кольца КАД. Произошло столкновение 8 автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, еще 6 пострадавших получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время уточняются все обстоятельства случившегося, идет оформление аварии. Полная информация о произошедшем будет представлена позднее.

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