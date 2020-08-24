Гонщик на каршеринге попал в ДТП на перекрестке Косыгина и Индустриального

Гонщик на каршеринге попал в ДТП на перекрестке Косыгина и Индустриального
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы рассказали об аварии в Красногвардейском районе Петербурга: там в 7:10 утра каршеринг «поранился» о бордюр.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Все произошло утром в понедельник, 24 августа, на пересечении проспектов Косыгина и Индустриального. Едва проснувшийся, по всей видимости, водитель каршеринга потерял управление и влетел в бордюр. По словам очевидцев, мужчина просто «летел» по проспекту.

Судя по опубликованным в группе снимкам, в результате удара легковой автомобиль получил повреждения с правой части: помято переднее крыло, фара вдребезги, а часть бампера отлетела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после смертельного ДТП в Луге госпитализировали девушку с годовалым ребенком. По предварительным данным, 61-летний водитель получил травмы, из-за которых он скончался на месте.

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